Дудикова (Розенблат) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудикова (Розенблат) Анна

Место рождения

Киев, Украина

Дата рождения

1928

Дата смерти

2

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.07.1955

Дочь: Глейзер Наталья

Отец ребёнка: Дудиков Вил Наумович

Киев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудиков Вил Наумович

Смерть
2
Киев, Украина
Причина смерти: Болезнь
Рождение
1928

Отец: Розенблат Исаак

Мать: не указана

Киев, Украина
Похороны
Неизвестно
Куреневкое кладбище., Киев Украина
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