Дудикова (Розенблат) Анна
Место рожденияКиев, Украина
Дата рождения1928
Дата смерти2
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.07.1955
Дочь: Глейзер Наталья
Отец ребёнка: Дудиков Вил Наумович
Киев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дудиков Вил Наумович
Смерть
2
Киев, Украина
Причина смерти: Болезнь
Рождение
1928
Отец: Розенблат Исаак
Киев, Украина
Похороны
Неизвестно
Куреневкое кладбище., Киев Украина