Климов Степан Горгониев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Степан Горгониев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.

Отец: Климов Горгоний Яковлев

Мать: не указана

Место жительства
1850 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#189
Смерть
Неизвестно
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