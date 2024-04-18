Ялычкин Пётр Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ялычкин Пётр Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Указан в возрасте 44 лет "на прошлую ревизию" в РС 1795 года деревни Братиловой (ГАРО 129-7-33, лист 392)
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Ялычкин Иван Петров

Мать ребёнка: Ялычкина Фёкла Фёдорова

Упоминается в возрасте 43 лет в РС 1795 года деревни Братилово (ГАРО 129-7-33, лист 392) Упоминается в возрасте 59 лет в РС 1811 деревни Братилово (ГАРО 129-17-33, лист 767, №49). Упоминается в возр... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Ялычкин Терентий Петров

Мать ребёнка: Ялычкина Фёкла Фёдорова

Указан в возрасте 39 лет в РС 1795 года деревни Братиловой (ГАРО 129-7-33, лист 392об.)
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Ялычкин Антон Петров

Мать ребёнка: Ялычкина Фёкла Фёдорова

Упоминается в возрасте 31 года в РС 1795 года деревни Братиловой (ГАРО 129-7-33, лист 392об.) Упоминается в возрасте 51 года в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 173об, №50)
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Ялычкин Михаил Петров

Мать ребёнка: Ялычкина Фёкла Фёдорова

Указан в возрасте 15 лет "на прошлую ревизию (1782)" в РС 1795 года деревни Братиловой (ГАРО 129-7-33, лист 392об.)
Смерть
1789
Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Запись о смерти "в 789 году" в РС 1795 года деревни Братиловой (ГАРО 129-7-33, лист 392)

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