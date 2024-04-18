Ялычкин Пётр Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смерти1789
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Указан в возрасте 44 лет "на прошлую ревизию" в РС 1795 года деревни Братиловой (ГАРО 129-7-33, лист 392)
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Ялычкин Иван Петров
Мать ребёнка: Ялычкина Фёкла Фёдорова
Упоминается в возрасте 43 лет в РС 1795 года деревни Братилово (ГАРО 129-7-33, лист 392) Упоминается в возрасте 59 лет в РС 1811 деревни Братилово (ГАРО 129-17-33, лист 767, №49). Упоминается в возр... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Ялычкина Фёкла Фёдорова
Указан в возрасте 39 лет в РС 1795 года деревни Братиловой (ГАРО 129-7-33, лист 392об.)
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Ялычкин Антон Петров
Мать ребёнка: Ялычкина Фёкла Фёдорова
Упоминается в возрасте 31 года в РС 1795 года деревни Братиловой (ГАРО 129-7-33, лист 392об.) Упоминается в возрасте 51 года в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 173об, №50)
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Ялычкина Фёкла Фёдорова
Указан в возрасте 15 лет "на прошлую ревизию (1782)" в РС 1795 года деревни Братиловой (ГАРО 129-7-33, лист 392об.)
Смерть
1789
Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Запись о смерти "в 789 году" в РС 1795 года деревни Братиловой (ГАРО 129-7-33, лист 392)