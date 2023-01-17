Атакишиева (Воюшина) Лидия Адиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАтакишиева (Воюшина) Лидия Адиевна

Атакишиева (Воюшина) Лидия Адиевна

avatar

Место рождения

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

03.04.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1962

Отец: Воюшин Адий Дмитриевич

Мать: Воюшина Раиса Дмитриевна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
14.11.1981

Муж: Петренко Юрий Григорьевич

Рождение ребёнка
07.02.1982

Дочь: Смирнова Евгения Юрьевна

Отец ребёнка: Петренко Юрий Григорьевич

хутор Тульский Адыгейская АССР
Развод
1985

Муж: Петренко Юрий Григорьевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.11.1991

Сын: Атакишиев Эльдар Атакишиевич

Отец ребёнка: Атакишиев Атакиши Юсиф оглы

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
06.05.1996

Муж: Атакишиев Атакиши Юсиф оглы

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.04.1999

Сын: Атакишиев Тимур Атакишиевич

Отец ребёнка: Атакишиев Атакиши Юсиф оглы

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close