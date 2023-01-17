Атакишиева (Воюшина) Лидия Адиевна
Место рождения
Дата рождения03.04.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1962
Отец: Воюшин Адий Дмитриевич
Мать: Воюшина Раиса Дмитриевна
Бракосочетание
14.11.1981
Рождение ребёнка
07.02.1982
Дочь: Смирнова Евгения Юрьевна
Отец ребёнка: Петренко Юрий Григорьевич
хутор Тульский Адыгейская АССР
Развод
1985
Рождение ребёнка
03.11.1991
Сын: Атакишиев Эльдар Атакишиевич
Отец ребёнка: Атакишиев Атакиши Юсиф оглы
Бракосочетание
06.05.1996
Рождение ребёнка
07.04.1999
Сын: Атакишиев Тимур Атакишиевич
Отец ребёнка: Атакишиев Атакиши Юсиф оглы