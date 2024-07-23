Лукьянов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1957 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Будим Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1984

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