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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Сын: Казначеев Зиновий Феоктистович

Отец ребёнка: Казначеев Феоктист Павлович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1705

Сын: Казначеев Семен Феоктистович

Отец ребёнка: Казначеев Феоктист Павлович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Казначеев Макар Феоктистович

Отец ребёнка: Казначеев Феоктист Павлович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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