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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1703
Сын: Казначеев Зиновий Феоктистович
Отец ребёнка: Казначеев Феоктист Павлович
Рождение ребёнка
1705
Сын: Казначеев Семен Феоктистович
Отец ребёнка: Казначеев Феоктист Павлович
Рождение ребёнка
1711
Сын: Казначеев Макар Феоктистович
Отец ребёнка: Казначеев Феоктист Павлович
Смерть
Неизвестно