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Герасим Федоров (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Федор Яковлев (Ич)

Мать: Татьяна Наумова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
04.11.1856 ст.

Жена: Наталия Амельянова (Вна)

Рождение ребёнка
08.09.1860 ст.

Сын: Никита Герасимов (Ич)

Мать ребёнка: Наталия Амельянова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
28.07.1865 ст.

Сын: Степан Герасимов (Ич)

Мать ребёнка: Наталия Амельянова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.05.1868 ст.

Сын: Нил Герасимов (Ич)

Мать ребёнка: Наталия Амельянова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.05.1870 ст.

Дочь: Гликерия Герасимова (Вна)

Мать ребёнка: Наталия Амельянова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.09.1871 ст.

Сын: Иосиф Герасимов (Ич)

Мать ребёнка: Наталия Амельянова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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