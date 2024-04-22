Герасим Федоров (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Федор Яковлев (Ич)
Мать: Татьяна Наумова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
04.11.1856 ст.
Жена: Наталия Амельянова (Вна)
Рождение ребёнка
08.09.1860 ст.
Мать ребёнка: Наталия Амельянова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
28.07.1865 ст.
Мать ребёнка: Наталия Амельянова (Вна)
Рождение ребёнка
24.05.1868 ст.
Сын: Нил Герасимов (Ич)
Мать ребёнка: Наталия Амельянова (Вна)
Рождение ребёнка
11.05.1870 ст.
Дочь: Гликерия Герасимова (Вна)
Мать ребёнка: Наталия Амельянова (Вна)
Рождение ребёнка
08.09.1871 ст.
Сын: Иосиф Герасимов (Ич)
Мать ребёнка: Наталия Амельянова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно