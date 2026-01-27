Назаров Александр Саввич 1913 — найти родственников по фамилии на Familio

Назаров Александр Саввич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1913, Москва, город федерального значения Москва

умер 2008, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Богомолова Фелицата Ивановна19.12.1915 г.р.
Дети
Назаров Андрей Александрович16.08.1943 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Фелицата Ивановна

Рождение ребёнка
16.08.1943

Сын: Назаров Андрей Александрович

Мать ребёнка: Богомолова Фелицата Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
2008
Москва, город федерального значения Москва

Место погребения: Ваганьковское кладб., Армянский уч., Москва

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