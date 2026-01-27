Назаров Александр Саввич
мужской, родился 1913, Москва, город федерального значения Москва
умер 2008, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Богомолова Фелицата Ивановна19.12.1915 г.р.
Дети
Назаров Андрей Александрович16.08.1943 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1943
Сын: Назаров Андрей Александрович
Мать ребёнка: Богомолова Фелицата Ивановна
Смерть
2008