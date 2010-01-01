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Лапшин Андреян Анатольевич
Лапшин Андреян Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1968
Пол
Мужской
Отец
Лапшин Анатолий Алексеевич
1948 г.р.
Мать
Лапшина (Польщикова) Мария Андреяновна
1944 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968
Отец:
Лапшин Анатолий Алексеевич
Мать:
Лапшина Мария Андреяновна
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