Танюхин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Танюхина (Танюхина) Анна
Мать ребёнка: Нестерова Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордова (Танюхина) Арина (Ирина)
Мать ребёнка: Нестерова Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нестерова Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно