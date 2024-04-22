Брагин Федор Назарович
Место рождения
Дата рождения13.05.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1878
Отец: Брагин Назар Егорович
Восприемники Андрей Васильевич Тонков Крестьянская девица Екатерина Назаровна Брагина
Рождение ребёнка
04.09.1906
Мать ребёнка: Брагина Евфимия Николаевна
восприемники запасной рядовой Евфимий Назарович Брагин и крестьянская жена Анисия Алексеевна Брагина
Рождение ребёнка
1910
Смерть
Неизвестно