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Брагин Федор Назарович

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.05.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1878

Отец: Брагин Назар Егорович

Мать: Брагина Ксения Леонтьевна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники Андрей Васильевич Тонков Крестьянская девица Екатерина Назаровна Брагина
Рождение ребёнка
04.09.1906

Сын: Брагин Захар Федорович

Мать ребёнка: Брагина Евфимия Николаевна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
восприемники запасной рядовой Евфимий Назарович Брагин и крестьянская жена Анисия Алексеевна Брагина
Рождение ребёнка
1910

Сын: Брагин Михаил Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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