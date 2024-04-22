Маркович Богдан Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения27.10.1853
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1853
Рождение ребёнка
06.07.1875
Сын: Лобач-Жученко Борис Михайлович
Мать ребёнка: Маркович Елисавета Ивановна
Бракосочетание
1876
Рождение ребёнка
1877
Сын: Маркович Богдан Богданович
Мать ребёнка: Маркович Елисавета Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.01.1879
Мать ребёнка: Маркович Елисавета Ивановна
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ополовникова Мария Богдановна
Мать ребёнка: Маркович Елисавета Ивановна
ст. Малаховка Казанской ж/д, Московской обл
Рождение ребёнка
1890
Сын: Голубовский Сергей Богданович
Мать ребёнка: Маркович Евгения Петровна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Жук Вера Богдановна
Мать ребёнка: Маркович Евгения Петровна
Рождение ребёнка
15.05.1893
Сын: Маркович Дмитрий Богданович
Мать ребёнка: Маркович Елисавета Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Надежда Богдановна
Мать ребёнка: Маркович Евгения Петровна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Голубовский Михаил Богданович
Мать ребёнка: Маркович Евгения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
революционер
Смерть
1915