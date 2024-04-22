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Маркович Богдан Афанасьевич

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

27.10.1853

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1853

Отец: Маркович Афанасий Васильевич

Мать: Маркович Мария Александровна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1875

Сын: Лобач-Жученко Борис Михайлович

Мать ребёнка: Маркович Елисавета Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1876

Жена: Маркович Елисавета Ивановна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Маркович Богдан Богданович

Мать ребёнка: Маркович Елисавета Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.01.1879

Сын: Маркович Юрий Богданович

Мать ребёнка: Маркович Елисавета Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ополовникова Мария Богдановна

Мать ребёнка: Маркович Елисавета Ивановна

ст. Малаховка Казанской ж/д, Московской обл
Рождение ребёнка
1890

Сын: Голубовский Сергей Богданович

Мать ребёнка: Маркович Евгения Петровна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Жук Вера Богдановна

Мать ребёнка: Маркович Евгения Петровна

Рождение ребёнка
15.05.1893

Сын: Маркович Дмитрий Богданович

Мать ребёнка: Маркович Елисавета Ивановна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Надежда Богдановна

Мать ребёнка: Маркович Евгения Петровна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Голубовский Михаил Богданович

Мать ребёнка: Маркович Евгения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркович Евгения Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
революционер
Смерть
1915
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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