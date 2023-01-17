Вереин Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения22.02.1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Бракосочетание
22.02.1833
Жена: Вереина Мария Андреевна
Жених: служащий казак Степан Иванович Вереин - 21 лет Жених: Мария Андреевна -18 лет дочь девица отставного казака Андрея Даниловича Куранова Поручители: мещанин Андрей Никешин и отставной казак Анд... Показать все
Рождение
22.02.1833 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно