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Вереин Степан Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

22.02.1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.02.1833

Жена: Вереина Мария Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Степан Иванович Вереин - 21 лет Жених: Мария Андреевна -18 лет дочь девица отставного казака Андрея Даниловича Куранова Поручители: мещанин Андрей Никешин и отставной казак Анд... Показать все
Рождение
22.02.1833 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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