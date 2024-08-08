Балявина Анастасия Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дмитриевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянская девица
Рождение ребёнка
18.10.1890
Сын: Балявин Артемий
Отец ребёнка: не указан
Петропавлово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно