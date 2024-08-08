Балявина Анастасия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балявина Анастасия Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дмитриевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянская девица
Рождение ребёнка
18.10.1890

Сын: Балявин Артемий

Отец ребёнка: не указан

Петропавлово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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