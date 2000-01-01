Славнов Антон Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Рождение ребёнка
1808 ст.
Мать ребёнка: Славнова Арина Терентьевна
Рождение ребёнка
1812 ст.
Мать ребёнка: Славнова Арина Терентьевна
Рождение ребёнка
1816 ст.
Мать ребёнка: Славнова Арина Терентьевна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Славнов Григорий Антонович
Мать ребёнка: Славнова Арина Терентьевна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Славнова Арина Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно