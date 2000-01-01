Славнов Антон Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлавнов Антон Абрамович

Славнов Антон Абрамович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: Славнов Абрам Тимофеевич

Мать: Славнова Матрена Давыдовна

Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Славнов Михаил Антонович

Мать ребёнка: Славнова Арина Терентьевна

Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Славнов Матвей Антонович

Мать ребёнка: Славнова Арина Терентьевна

Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Славнов Сергей Антонович

Мать ребёнка: Славнова Арина Терентьевна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Славнов Григорий Антонович

Мать ребёнка: Славнова Арина Терентьевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Славнов Петр Антонович

Мать ребёнка: Славнова Арина Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Славнова Арина Терентьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close