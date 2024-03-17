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Щелкова Меремьяна Лаврентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щелков Яков Потапов

Рождение ребёнка
1806

Сын: Щелков Евграф Яковлев

Отец ребёнка: Щелков Яков Потапов

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Щелков Яков Яковлев

Отец ребёнка: Щелков Яков Потапов

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Щелкова) Лукерья Яковлева

Отец ребёнка: Щелков Яков Потапов

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Щелков Максим Яковлев

Отец ребёнка: Щелков Яков Потапов

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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