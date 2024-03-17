Щелкова Меремьяна Лаврентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щелков Яков Потапов
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Щелков Яков Потапов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Щелков Яков Яковлев
Отец ребёнка: Щелков Яков Потапов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Щелкова) Лукерья Яковлева
Отец ребёнка: Щелков Яков Потапов
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Щелков Яков Потапов
Смерть
Неизвестно