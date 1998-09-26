Малахова (Кулагина) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.03.1939
Дата смерти26.09.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1939
Отец: Кулагин Иван Григорьевич
Мать: Кулагина Елена Матвеевна
Бракосочетание
13.08.1957
Рождение ребёнка
11.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Николай Иванович
Рождение ребёнка
02.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Николай Иванович
Бракосочетание
14.08.1972
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.09.1998