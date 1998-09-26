Малахова (Кулагина) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова (Кулагина) Галина Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

11.03.1939

Дата смерти

26.09.1998

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1931 г.р.
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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1939

Отец: Кулагин Иван Григорьевич

Мать: Кулагина Елена Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
13.08.1957

Муж: Егоров Николай Иванович

Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Николай Иванович

Рождение ребёнка
02.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Николай Иванович

Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.08.1972

Муж: скрыто настройками приватности

Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.09.1998
Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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