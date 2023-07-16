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Попов Захар Михеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Попов Михей Иванов

Мать: Попова Ирина Силина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Попов Иван Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Попов Петр Захарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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