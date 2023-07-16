Попов Захар Михеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Попов Михей Иванов
Мать: Попова Ирина Силина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Попов Иван Захарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Попов Петр Захарович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно