Инна (Лейнонен) София Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1859
Муж: Инна Адам Иосифович
Рождение ребёнка
16.02.1860
Дочь: (Инна) Катарина Адамовна
Отец ребёнка: Инна Адам Иосифович
Рождение ребёнка
10.05.1862
Сын: Инна Иосиф Адамович
Отец ребёнка: Инна Адам Иосифович
Смерть
Неизвестно