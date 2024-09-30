Инна (Лейнонен) София Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инна (Лейнонен) София Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1859

Муж: Инна Адам Иосифович

Рождение ребёнка
16.02.1860

Дочь: (Инна) Катарина Адамовна

Отец ребёнка: Инна Адам Иосифович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.05.1862

Сын: Инна Иосиф Адамович

Отец ребёнка: Инна Адам Иосифович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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