Темник (Николенко) Варвара (Валентина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1920
Дата смерти19.05.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1920
Отец: Сaфрон Павлович
Мать: ?
Бракосочетание
1949
Муж: Темник Иван
Рождение ребёнка
01.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Темник Иван
Рождение ребёнка
21.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Темник Иван
Грозный
Смерть
19.05.1989