Темник (Николенко) Варвара (Валентина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темник (Николенко) Варвара (Валентина)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1920

Дата смерти

19.05.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1920

Отец: Сaфрон Павлович

Мать: ?

Бракосочетание
1949

Муж: Темник Иван

Рождение ребёнка
01.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Темник Иван

Рождение ребёнка
21.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Темник Иван

Грозный
Смерть
19.05.1989
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