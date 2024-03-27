Тяников Яков Владимирович
Место рожденияд. Ивановка, Саратовская область Балаковский Район
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Тянников Владимир
Мать: Тянникова Анна
д. Ивановка, Саратовская область Балаковский Район
Военная служба
?.09.1937
призван с сентября 1937г предполагаю после училища мл.лейтенант
Военная служба
22.06.1941
Тяников Яков Владимирович Майор интенд. службы __.__.1916 Саратовская обл., Балаковский р-н, д. Ивановка. Сводная картотека Перечень наград 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 10.05.1945 Медаль «За боевые заслуги» 09.06.1945 Медаль «За освобождение Варшавы» 24.06.1948 Медаль «За боевые заслуги» 21.08.1953 Орден Красной Звезды
Военная награда
26.04.1945
медаль за боевые заслуги
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно
Ярославль
Похороны
Неизвестно
Ярославль