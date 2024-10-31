Андрей Кузьмин 1832 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Андрей Кузьмин

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1832 ст., Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область

умер Неизвестно

Мать
Екатерина Иванова1803 ст. г.р.
Отец
Кузьма Сергеев1800 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: Кузьма Сергеев

Мать: Екатерина Иванова

Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область

Призыв на военную службу
1854 ст.
Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область

Смерть
Неизвестно

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