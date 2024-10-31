Андрей Кузьмин
мужской, родился 1832 ст., Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область
умер Неизвестно
МатьЕкатерина Иванова1803 ст. г.р.
ОтецКузьма Сергеев1800 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.
Отец: Кузьма Сергеев
Мать: Екатерина Иванова
Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область
Призыв на военную службу
1854 ст.
Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно