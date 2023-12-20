Жгун Семён Васильевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти10.03.1901 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.05.1900 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.02.1901 ст.
Дочь: Жгун Ефросинья Семёновна
Мать ребёнка: Жгун Екатерина Никифоровна
Смерть
10.03.1901 ст.