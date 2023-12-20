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Жгун Семён Васильевич

Место рождения

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

10.03.1901 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
31.05.1900 ст.

Жена: Жгун Екатерина Никифоровна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.02.1901 ст.

Дочь: Жгун Ефросинья Семёновна

Мать ребёнка: Жгун Екатерина Никифоровна

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
10.03.1901 ст.
Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд

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