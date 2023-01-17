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Малышев Павел Яковлевич

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Место рождения

Екатериновка, Лунинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

15.03.1900

Дата смерти

09.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1900

Отец: Малышев Яков Фомич

Мать: Феоктиста Гордеева

Екатериновка, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.07.1930

Сын: Малышев Сергей Павлович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Новоеловка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
участник гражданской и ВОВ
Смерть
09.02.1984
Луговое, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
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