Малышев Павел Яковлевич
Место рождения
Дата рождения15.03.1900
Дата смерти09.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1900
Отец: Малышев Яков Фомич
Мать: Феоктиста Гордеева
Рождение ребёнка
20.07.1930
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Новоеловка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
участник гражданской и ВОВ
Смерть
09.02.1984
Луговое, Тальменский муниципальный район, Алтайский край