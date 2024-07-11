Жмаев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова (Серебрякова) Валентина Викторовна
Сыростан, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова (Серебрякова) Валентина Викторовна
Смерть
Неизвестно