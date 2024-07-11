Жмаев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жмаев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова (Серебрякова) Валентина Викторовна

Сыростан, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова (Серебрякова) Валентина Викторовна

Смерть
Неизвестно

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