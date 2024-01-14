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Зиновия
Зиновия
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1827
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Моисей
Около 1806 г.р.
Мать
Анфиса Ивановна
Около 1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец:
Моисей
Мать:
Анфиса Ивановна
Смерть
Неизвестно
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