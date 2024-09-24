Никифорова (Никифорова) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Никифорова) Параскева Ивановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

10.06.1911

Дата смерти

01.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1911

Отец: Никифоров Иван Васильевич

Мать: Никифорова Матрена Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
11.12.1930

Муж: Никифоров (Тиуккели) Николай Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
отдел ЗАГС Василеостровского района Комитета по делам ЗАГС правительства Ленинграда.
Рождение ребёнка
02.01.1932

Сын: Никифоров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Никифоров (Тиуккели) Николай Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
01.12.1979
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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