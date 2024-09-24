Никифорова (Никифорова) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.06.1911
Дата смерти01.12.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1911
Бракосочетание
11.12.1930
отдел ЗАГС Василеостровского района Комитета по делам ЗАГС правительства Ленинграда.
Рождение ребёнка
02.01.1932
Сын: Никифоров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Никифоров (Тиуккели) Николай Петрович
Смерть
01.12.1979