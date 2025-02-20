(Суконщикова) Зоя Алексеевна 10.02.1915 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Суконщикова) Зоя Алексеевна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась 10.02.1915 ст.

умерла 1982

Отец
Суконщиков Алексей ВасильевичВычислено 1882 ст. г.р.
Мать
Суконщикова (Щекина) Мария АлексеевнаВычислено 1888 ст. г.р.
Супруги
Поспелов Дмитрий КирилловичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1915 ст.

Отец: Суконщиков Алексей Васильевич

Мать: Суконщикова (Щекина) Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поспелов Дмитрий Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поспелов Дмитрий Кириллович

Крещение
12.02.1915 ст.

Восприемники: Мария Петровна Суконщикова

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поспелов Дмитрий Кириллович

Смерть
1982

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