(Суконщикова) Зоя Алексеевна
женский, родилась 10.02.1915 ст.
умерла 1982
ОтецСуконщиков Алексей ВасильевичВычислено 1882 ст. г.р.
МатьСуконщикова (Щекина) Мария АлексеевнаВычислено 1888 ст. г.р.
Супруги
Поспелов Дмитрий КирилловичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1915 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поспелов Дмитрий Кириллович
Крещение
12.02.1915 ст.
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поспелов Дмитрий Кириллович
Смерть
1982