(Суконщикова) Зоя Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Суконщикова) Зоя Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1915 ст.

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1882 г.р.

Мать

Вычислено 1888 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
10.02.1915 ст.

Отец: Суконщиков Алексей Васильевич

Мать: Суконщикова Мария Алексеевна

Крещение
12.02.1915 ст.
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поспелов Дмитрий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поспелов Дмитрий Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поспелов Дмитрий Кириллович

Смерть
1982
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