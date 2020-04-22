(Суконщикова) Зоя Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1915 ст.
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1915 ст.
Крещение
12.02.1915 ст.
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поспелов Дмитрий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поспелов Дмитрий Кириллович
Смерть
1982