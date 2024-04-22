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Краснов Константин Николаевич

Место рождения

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.01.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1884

Отец: Краснов (титов) Николай Павлович

Мать: Краснова Августа Васильевна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.11.1907

Сын: Краснов Александр Константинович

Мать ребёнка: Краснова Александра Александрова

Рождение ребёнка
28.03.1913

Дочь: Мария Константиновна

Мать ребёнка: Краснова Александра Александрова

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Александра Александрова

Смерть
Неизвестно
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