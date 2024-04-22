Краснов Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.01.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1884
Рождение ребёнка
06.11.1907
Сын: Краснов Александр Константинович
Мать ребёнка: Краснова Александра Александрова
Рождение ребёнка
28.03.1913
Дочь: Мария Константиновна
Мать ребёнка: Краснова Александра Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно