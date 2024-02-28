Нечаев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1752
Сын: Нечаев Сергей
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1754
Сын: Нечаев Степан
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1759
Сын: Нечаев Илья
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1767
Сын: Нечаев Иван
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нечаев Алексей
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно