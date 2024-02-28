Нечаев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаев Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Нечаев Сергей

Мать ребёнка: ?

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Нечаев Степан

Мать ребёнка: ?

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Нечаев Илья

Мать ребёнка: ?

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Нечаев Иван

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Алексей

Мать ребёнка: ?

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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