Оловянников Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Сын: Оловянников Николай Николаевич
Мать ребёнка: Оловянникова -- Наталья Романовна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Оловянников Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Оловянникова -- Наталья Романовна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Оловянников Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Оловянникова -- Наталья Романовна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Оловянников Федор Николаевич
Мать ребёнка: Оловянникова -- Наталья Романовна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Оловянников Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Оловянникова -- Наталья Романовна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Оловянникова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Оловянникова -- Наталья Романовна
Смерть
Неизвестно