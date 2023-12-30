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Оловянников Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оловянникова -- Наталья Романовна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Оловянников Николай Николаевич

Мать ребёнка: Оловянникова -- Наталья Романовна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Оловянников Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Оловянникова -- Наталья Романовна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Оловянников Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Оловянникова -- Наталья Романовна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Оловянников Федор Николаевич

Мать ребёнка: Оловянникова -- Наталья Романовна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Оловянников Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Оловянникова -- Наталья Романовна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Оловянникова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Оловянникова -- Наталья Романовна

Смерть
Неизвестно

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