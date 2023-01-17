Рогович Савостьян Никитов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогович Савостьян Никитов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Рогович Никита Осипов

Мать: Рогович Федосья Филипова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Рогович Давид Емельянов

Мать ребёнка: Рогович Анна Григорьева

Рождение ребёнка
1798

Сын: Рогович Фома Емельянов

Мать ребёнка: Рогович Анна Григорьева

Рождение ребёнка
1802

Сын: Рогович Терентий Емельянов

Мать ребёнка: Рогович Анна Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогович Анна Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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