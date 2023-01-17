Рогович Савостьян Никитов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Рогович Никита Осипов
Мать: Рогович Федосья Филипова
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Рогович Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Рогович Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1802
Сын: Рогович Терентий Емельянов
Мать ребёнка: Рогович Анна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогович Анна Григорьева
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно