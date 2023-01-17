Калужинова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Калужинов Илья Иванович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Калужинов Иван Ильич

Отец ребёнка: Калужинов Илья Иванович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Калужинов Петр Ильич

Отец ребёнка: Калужинов Илья Иванович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Калужинов Андрей Ильич

Отец ребёнка: Калужинов Илья Иванович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Калуженов Яков Ильич

Отец ребёнка: Калужинов Илья Иванович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Калужинов Степан Ильич

Отец ребёнка: Калужинов Илья Иванович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Калужинов Федор Ильич

Отец ребёнка: Калужинов Илья Иванович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Илья Иванович

Смерть
Неизвестно
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