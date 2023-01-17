Калужинова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Калужинов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Калужинов Иван Ильич
Отец ребёнка: Калужинов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Калужинов Петр Ильич
Отец ребёнка: Калужинов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Калужинов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Калуженов Яков Ильич
Отец ребёнка: Калужинов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Калужинов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Калужинов Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно