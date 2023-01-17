Удовиченко Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удовиченко Геннадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1972

Дочь: Удовиченко Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Сурмина Любовь Ивановна

Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурмина Любовь Ивановна

Смерть
2014
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