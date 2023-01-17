Удовиченко Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1972
Дочь: Удовиченко Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Сурмина Любовь Ивановна
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сурмина Любовь Ивановна
Смерть
2014