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Баталова Евдокия Федоровна

Место рождения

Верещагино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

14.03.1897

Дата смерти

20.10.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1897

Отец: Баталов Федор

Мать: Баталова Макрина Христафоровна

Верещагино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.10.1927

Дочь: Ануфриева Элеонора Матвеевна

Отец ребёнка: Ануфриев Матвей Федорович

Верещагино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Ануфриева Роза Матвеевна

Отец ребёнка: Ануфриев Матвей Федорович

Верещагино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.09.1931

Дочь: Баталова Тамара Матвеевна

Отец ребёнка: Ануфриев Матвей Федорович

Верещагино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
20.10.1982

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