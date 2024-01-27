Баталова Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения14.03.1897
Дата смерти20.10.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1897
Отец: Баталов Федор
Рождение ребёнка
10.10.1927
Дочь: Ануфриева Элеонора Матвеевна
Отец ребёнка: Ануфриев Матвей Федорович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Ануфриева Роза Матвеевна
Отец ребёнка: Ануфриев Матвей Федорович
Рождение ребёнка
05.09.1931
Дочь: Баталова Тамара Матвеевна
Отец ребёнка: Ануфриев Матвей Федорович
Смерть
20.10.1982