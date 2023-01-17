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Садоков Михаил Иванович
Садоков Михаил Иванович
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Место рождения
Погост Рождество
, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дата рождения
1806
Дата смерти
1823
Пол
Мужской
Отец
Садоков Иван Александрович
1770 г.р.
Мать
Садокова Мавра Ивановна
1771 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец:
Садоков Иван Александрович
Мать:
Садокова Мавра Ивановна
Погост Рождество
, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1823
Погост Рождество
, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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