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Садоков Михаил Иванович

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Место рождения

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Садоков Иван Александрович

Мать: Садокова Мавра Ивановна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1823
Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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