Пищальникова Пелагея Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищальникова Пелагея Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1869 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1904 ст.

Сын: Пищальников Макар Андреевич

Отец ребёнка: Пищальников Андрей Устинович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пищальников Андрей Устинович

Смерть
Неизвестно
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