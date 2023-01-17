Пищальникова Пелагея Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1904 ст.
Сын: Пищальников Макар Андреевич
Отец ребёнка: Пищальников Андрей Устинович
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно