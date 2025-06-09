Пищальникова Пелагея Максимовна
женский, родилась Около 1871, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Пищальникова) Фекла Андреевна
Отец ребёнка: Пищальников Андрей Устинович
Сын: Пищальников Степан Андреевич
Отец ребёнка: Пищальников Андрей Устинович
Дочь: (Пищальникова) Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Пищальников Андрей Устинович
Сын: Пищальников Иван Андреевич
Отец ребёнка: Пищальников Андрей Устинович
Сын: Пищальников Макар Андреевич
Отец ребёнка: Пищальников Андрей Устинович
Дочь: (Пищальникова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Пищальников Андрей Устинович
Дочь: (Пищальникова) Катерина Андреевна
Отец ребёнка: Пищальников Андрей Устинович
Дочь: (Пищальникова) Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Пищальников Андрей Устинович