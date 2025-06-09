Пищальникова Пелагея Максимовна Около 1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Пищальникова Пелагея Максимовна

Автор
ВБ
Блинова В.

женский, родилась Около 1871, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

умерла Неизвестно

Супруги
Пищальников Андрей УстиновичОколо 1869 г.р.
Дети
Пищальников Степан Андреевич1888 г.р.
(Пищальникова) Прасковья Андреевна1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пищальникова) Фекла Андреевна

Отец ребёнка: Пищальников Андрей Устинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пищальников Андрей Устинович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Пищальников Степан Андреевич

Отец ребёнка: Пищальников Андрей Устинович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Пищальникова) Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Пищальников Андрей Устинович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1902

Сын: Пищальников Иван Андреевич

Отец ребёнка: Пищальников Андрей Устинович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
24.07.1904 ст.

Сын: Пищальников Макар Андреевич

Отец ребёнка: Пищальников Андрей Устинович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Пищальникова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Пищальников Андрей Устинович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Пищальникова) Катерина Андреевна

Отец ребёнка: Пищальников Андрей Устинович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Пищальникова) Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Пищальников Андрей Устинович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Смерть
Неизвестно

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