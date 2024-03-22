Морозова (Рольман) Ольга Николаевна
Место рождениягор. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края
Дата рождения03.05.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1983
Бракосочетание
09.10.2004
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
15.04.2008
Отец ребёнка: Морозов Никита Сергеевич
Рождение ребёнка
06.01.2016
Дочь: Морозова Вера Никитична
Отец ребёнка: Морозов Никита Сергеевич
Рождение ребёнка
27.12.2020
Дочь: Морозова Зоя Никитична
Отец ребёнка: Морозов Никита Сергеевич