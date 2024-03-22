Морозова (Рольман) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова (Рольман) Ольга Николаевна

Морозова (Рольман) Ольга Николаевна

Место рождения

гор. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края

Дата рождения

03.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1983

Отец: Рольман Николай Иосифович

Мать: Рольман (Жувасина) Лидия Васильевна

Бракосочетание
09.10.2004

Муж: Морозов Никита Сергеевич

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
15.04.2008

Сын: Морозов Виктор Никитич

Отец ребёнка: Морозов Никита Сергеевич

Рождение ребёнка
06.01.2016

Дочь: Морозова Вера Никитична

Отец ребёнка: Морозов Никита Сергеевич

Рождение ребёнка
27.12.2020

Дочь: Морозова Зоя Никитична

Отец ребёнка: Морозов Никита Сергеевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.