Одинец Александр Николаевич
Место рожденияКиевская область, Переяслав-Хмельницкий район, село Пологи-Вергуны
Дата рождения18.03.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1972
Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район, село Пологи-Вергуны
Рождение ребёнка
02.10.1993
Дочь: Коваленко Алина Александровна
Мать ребёнка: Одинец Наталья Сергеевна
г. Киев
Рождение ребёнка
06.12.1996
Сын: Одинец Александр Александрович
Мать ребёнка: Одинец Наталья Сергеевна
г. Киев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Одинец Наталья Сергеевна