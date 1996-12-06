Одинец Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинец Александр Николаевич

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Место рождения

Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район, село Пологи-Вергуны

Дата рождения

18.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1972

Отец: Одинец Николай Демьянович

Мать: Омельницкая Мария Никитична

Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район, село Пологи-Вергуны
Рождение ребёнка
02.10.1993

Дочь: Коваленко Алина Александровна

Мать ребёнка: Одинец Наталья Сергеевна

г. Киев
Рождение ребёнка
06.12.1996

Сын: Одинец Александр Александрович

Мать ребёнка: Одинец Наталья Сергеевна

г. Киев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинец Наталья Сергеевна

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