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Рощин Валерий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1967

Дата смерти

17.07.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Ирина Валерьевна

Рождение ребёнка
10.12.1991

Дочь: Петракова Евгения Валерьевна

Мать ребёнка: Рощина Анастасия Валерьевна

Рождение ребёнка
01.08.2006

Дочь: Рощина Анастасия Валерьевна

Мать ребёнка: Никифорова Ирина Валерьевна

Смерть
17.07.2018

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