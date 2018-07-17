Рощин Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1967
Дата смерти17.07.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1991
Дочь: Петракова Евгения Валерьевна
Мать ребёнка: Рощина Анастасия Валерьевна
Рождение ребёнка
01.08.2006
Дочь: Рощина Анастасия Валерьевна
Мать ребёнка: Никифорова Ирина Валерьевна
Смерть
17.07.2018