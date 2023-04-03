Авдотья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Печников Никита Иванов

Отец ребёнка: Печников Иван Иванов

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.10.1821

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Печников Иван Иванов

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Печников Емельян Иванов

Отец ребёнка: Печников Иван Иванов

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Печников Григорий Иванов

Отец ребёнка: Печников Иван Иванов

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печников Иван Иванов

Место жительства
Неизвестно
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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