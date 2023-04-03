Авдотья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Печников Иван Иванов
Рождение ребёнка
27.10.1821
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Печников Иван Иванов
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Печников Иван Иванов
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Печников Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Печников Иван Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно