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Яковлев Афанасий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744 ст.

Дата смерти

1805 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744 ст.

Отец: Яковлев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Ирина Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1765 ст.

Дочь: Дюжева (Яковлева) Татьяна Афанасьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766 ст.

Сын: Яковлев Леонтий Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767 ст.

Сын: Яковлев Иван Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Сын: Яковлев Алексей Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Сын: Яковлев Федор Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Сын: Яковлев Никифор Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1805 ст.

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