Яковлев Афанасий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744 ст.
Дата смерти1805 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744 ст.
Отец: Яковлев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Ирина Яковлева
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1765 ст.
Дочь: Дюжева (Яковлева) Татьяна Афанасьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.
Сын: Яковлев Леонтий Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Сын: Яковлев Алексей Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Сын: Яковлев Никифор Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1805 ст.