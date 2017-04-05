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Воеводина Арина Витальевна
Воеводина Арина Витальевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.04.2017
Пол
Женский
Отец
Воеводин Виталий Валерьевич
Мать
Палагутина Анна Александровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.2017
Отец:
Воеводин Виталий Валерьевич
Мать:
Палагутина Анна Александровна
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