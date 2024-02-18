Киркина (Емельянова) Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1954
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1954
Рождение ребёнка
21.04.?
Сын: Киркин Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Киркин Николай
Рождение ребёнка
21.04.?
Сын: Киркин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Киркин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киркин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан