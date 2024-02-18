Киркина (Емельянова) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киркина (Емельянова) Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1954

Отец: Емельянов Григорий Степанович

Мать: Денисова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
21.04.?

Сын: Киркин Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Киркин Николай

Рождение ребёнка
21.04.?

Сын: Киркин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Киркин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киркин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киркин Иван Николаевич

Отец ребёнка: не указан

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