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Федякова Ольга Владимировна
Федякова Ольга Владимировна
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Место рождения
Уфимский
, Ачитский, Свердловская область
Дата рождения
22.09.1987
Пол
Женский
Отец
Федяков Владимир Васильевич
1947 г.р.
Мать
Федякова Людмила Александровна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1987
Отец:
Федяков Владимир Васильевич
Мать:
Федякова Людмила Александровна
Уфимский
, Ачитский, Свердловская область
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