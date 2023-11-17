Барсуков Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1852
Отец: Барзуков Николай Филиппович
Мать: Фекла Арсеньевна
Рождение ребёнка
15.01.1876
Дочь: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
19.04.1877
Сын: Барсуков Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Агрипина Васильевна
Рождение ребёнка
19.03.1888
Дочь: Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Агрипина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Васильева
Смерть
Неизвестно