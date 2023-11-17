Барсуков Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барсуков Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1852

Отец: Барзуков Николай Филиппович

Мать: Фекла Арсеньевна

Рождение ребёнка
15.01.1876

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1877

Сын: Барсуков Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
19.03.1888

Дочь: Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Агрипина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Васильева

Смерть
Неизвестно
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