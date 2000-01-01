Никифоров Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Никифоров Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1943
Дочь: Бабушкина Галина Лукьяновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.04.1943
Дочь: Бабушкина Галина Лукьяновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Московская обл. Ногинский р-н .с. Стромынь
Смерть
Неизвестно