Никифоров Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров Алексей Николаевич

Никифоров Алексей Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Никифоров Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1943

Дочь: Бабушкина Галина Лукьяновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.04.1943

Дочь: Бабушкина Галина Лукьяновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Московская обл. Ногинский р-н .с. Стромынь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close