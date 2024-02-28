Гнедов Феодор Иванов
Место рожденияМосковская область, Ногинский район, д.Пешково
Дата рождения29.05.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1882
Отец: Гнедов Иван Егоров
Мать: Гнедова Дария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1908
Мать ребёнка: Гнедова (Макушкина) Татиана Михайлова
Рождение ребёнка
04.01.1912
Дочь: (Гнедова) Татиана Федоровна
Мать ребёнка: Гнедова (Макушкина) Татиана Михайлова
Рождение ребёнка
06.10.1913
Мать ребёнка: Гнедова (Макушкина) Татиана Михайлова
Рождение ребёнка
11.08.1921
Мать ребёнка: Гнедова (Макушкина) Татиана Михайлова
Рождение ребёнка
16.09.1923
Сын: Гнедов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Гнедова (Макушкина) Татиана Михайлова
Смерть
Неизвестно