Гнедов Феодор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГнедов Феодор Иванов

Гнедов Феодор Иванов

Место рождения

Московская область, Ногинский район, д.Пешково

Дата рождения

29.05.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1882

Отец: Гнедов Иван Егоров

Мать: Гнедова Дария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гнедова (Макушкина) Татиана Михайлова

Рождение ребёнка
29.11.1908

Сын: Гнедов Николай Феодоров

Мать ребёнка: Гнедова (Макушкина) Татиана Михайлова

Рождение ребёнка
04.01.1912

Дочь: (Гнедова) Татиана Федоровна

Мать ребёнка: Гнедова (Макушкина) Татиана Михайлова

Рождение ребёнка
06.10.1913

Сын: Гнедов Сергей Федорович

Мать ребёнка: Гнедова (Макушкина) Татиана Михайлова

Рождение ребёнка
11.08.1921

Сын: Гнедов Василий Федорович

Мать ребёнка: Гнедова (Макушкина) Татиана Михайлова

Рождение ребёнка
16.09.1923

Сын: Гнедов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Гнедова (Макушкина) Татиана Михайлова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.