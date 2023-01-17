Яковлев Егор(Георгий) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Егор(Георгий) Андреевич

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Место рождения

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

02.11.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1875 ст.

Отец: Яковлев Андрей Степанович

Мать: Михайлова Агафья Максимовна

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
22.01.1899

Жена: Андреева Евгения Игнатьевна

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.01.1903 ст.

Сын: Яковлев Порфирий Георгиевич(Егорович)

Мать ребёнка: не указана

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.01.1912 ст.

Дочь: Яковлева Ксенья Егоровна(Георгиевна)

Мать ребёнка: Андреева Евгения Игнатьевна

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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