Яковлев Егор(Георгий) Андреевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1875 ст.
Бракосочетание
22.01.1899
Рождение ребёнка
08.01.1903 ст.
Сын: Яковлев Порфирий Георгиевич(Егорович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1912 ст.
Дочь: Яковлева Ксенья Егоровна(Георгиевна)
Мать ребёнка: Андреева Евгения Игнатьевна
Смерть
Неизвестно