Привезенцева Матрона Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиПосле 1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.1879
Поджигородово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
08.10.1888
Дочь: Привезенцева Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Привезенцев Андрей Петрович
Тиликтино, Клин, Московская область
Смерть
После 1888