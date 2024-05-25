Привезенцева Матрона Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привезенцева Матрона Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

После 1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.06.1879

Муж: Привезенцев Андрей Петрович

Поджигородово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
08.10.1888

Дочь: Привезенцева Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Привезенцев Андрей Петрович

Тиликтино, Клин, Московская область
Смерть
После 1888

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